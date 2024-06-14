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Batman'da gece saatlerinde silahlar patladı: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 08:50
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Batman’da gece saatlerinde silahlar patladı: 3 yaralı

Batman'da gece saatlerinde bir otomobile ateş açıldı. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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