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Başkentte kavgada kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 14.06.2024 00:55
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Başkentte kavgada kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dükkanda başlayan tartışma kavgaya dönünce olan oldu. Çıkan silahlı kavgada kimliği belirlenemeyen saldırgan ateş açtı ve 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Dikmen Mahallesi İlker Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı İlker Caddesi üzerinde bulunan bir iletişim dükkanında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen saldırganın tabancayla ateş açması sonucu K.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Hastaneye sevk edilen K.Ö.'nün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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