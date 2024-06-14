Başkentte kavgada kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Hastaneye sevk edilen K.Ö.'nün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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