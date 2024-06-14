Arefe günü ulaşım bedava mı? 15-19 Haziran'da Metro, İETT, Metrobüs, Marmaray, Vapur ücretsiz mi? Arefe-Kurban Bayramı toplu taşıma tarifesi
2024 Kurban Bayramı namazı saatleri açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayramın ilk günü kılınacak olan bayram namazının saatlerini il bazında duyurdu. Bayram namazının ardından Kurban Bayramı coşkusu başlayacak. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki vatandaşlar, bayram namazı saatlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte 2024 yılı için il il bayram namazı saatleri.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "Kurban Bayramı'nda ulaşım bedava mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak bayramda, binlerce kişi memleketlerine veya sevdiklerine ziyaretler yapmayı planlıyor. Her bayramda olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. İşte bayram süresince toplu taşıma ile ilgili detaylar...
Arefe Günü Ulaşım Ücretsiz Mi?
Kurban Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olacağı haberi, İstanbulluları sevindirmişti. Ancak ücretsiz ulaşım, Arefe Günü (15 Haziran Cumartesi) başlamıyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, ücretsiz toplu taşıma 16 Haziran Pazar günü devreye girecek. Yani 15 Haziran'da otobüsler normal ücret tarifesiyle çalışmaya devam edecek.
Kurban Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyolların yanı sıra toplu taşıma da ücretsiz olacak! Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre, 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan 19 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'a kadar vatandaşlar ücretsiz toplu taşıma hizmetinden yararlanabilecek.
Ücretsiz Toplu Taşıma Hangi Şehirlerde Geçerli?
İstanbul: İBB'ye ait tüm toplu taşıma araçları (İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları) 4 gün boyunca ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri bu hizmetten yararlanabilecek. İhtiyaç halinde ek seferler de düzenlenecek.
İzmir: ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İZTAŞIT ve İZBAN'ın tüm seferleri 16 Haziran 00.00 - 19 Haziran 24.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.
Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor.
Ücretsiz Toplu Taşıma Kapsamında Neler Var?
Ücretsiz toplu taşıma hizmeti, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı gibi önemli ulaşım hatlarını da kapsıyor.
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- Arefe günü ulaşım bedava mı? 15-19 Haziran'da Metro, İETT, Metrobüs, Marmaray, Vapur ücretsiz mi? Arefe-Kurban Bayramı toplu taşıma tarifesi
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