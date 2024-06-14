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Adana'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 14.06.2024 06:12
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Adana’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki otomobil çıkan yangında alev topuna döndü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.

Hasan T. Yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Otomobili yolun sağına çekip, araçtan inen sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, aracı saran alevlere, tazyikli su ile müdahale etti. Alev topuna dönen otomobil itfaiyenin çabası ile söndürüldü.

Sürücünün yara almadığı olayla, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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