13 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Memduh Paşa Yalısı soygununda flaş gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı gözaltı sayısı arttı

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 15:02 Güncelleme: 13.06.2024 15:12
ABONE OL
Memduh Paşa Yalısı soygununda flaş gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı gözaltı sayısı arttı

Son dakika haberine göre İstanbul Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı'ndaki 130 milyonluk soygunda gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Soygunu planlayan güvenlikçinin görüntüleri kameraya yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör