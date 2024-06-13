Eyüpsultan’da yangında can pazarı! Mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı





Binanın üst katlarından 20 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.

Bu arada, bazı bina sakinleri, dumandan etkilenmemesi için kafesteki kuşlarını da yanlarına aldı. Kedisinin evde kaldığını söyleyen bir kadın itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin yaptıkları araştırmada evde kedi bulunamadı.

Yangını söndüren itfaiye personelinin dumanı tahliye çalışması sürüyor.