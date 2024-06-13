Emine Erdoğan’dan Madrid’deki Prado Müzesi’ne ziyaret





Krallık koleksiyonlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve dünyaca ünlü El Greco, Diego Velazquez, Francisco de Zurbaran, Goya gibi İspanyol ile Bosch ve Rubens gibi Hollandalı sanatçıların eserlerinin yer aldığı müzede, Emine Erdoğan, Fernandez'den müzedeki eserlere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra lider eşleri, İspanya'nın 17. yüzyıl ressamları Velazquez tarafından yapılan "Nedimeler" ve Zurbaran'ın "Limonlar, Portakallar ve Bir Gül ile Natürmort" tabloları önünde fotoğraf çektirdi.