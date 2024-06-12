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İSPARK'a yüzde 35'e varan zam! İşte yeni tarife...

Giriş: 12.06.2024 18:20 Güncelleme: 12.06.2024 18:48
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İSPARK’a yüzde 35’e varan zam! İşte yeni tarife...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu. İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğu ile kabul edildi.

İBB Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu.

İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni tarifeyle 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya ulaşacak.

DETAYLAR GELİYOR...

İSPARK’a yüzde 35’e varan zam!İSPARK’a yüzde 35’e varan zam! İSPARK'A YÜZDE 35'E VARAN ZAM!

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