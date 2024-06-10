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Mimar Temel Mert Dikmetaş: "Tadilat trendi hız kazanıyor"

Giriş Tarihi: 10.06.2024
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Mimar Temel Mert Dikmetaş: Tadilat trendi hız kazanıyor

Ankaralı Mimar Temel Mert Dikmetaş, faiz artışları ve ekonomik sıkılaşmanın gayrimenkul alım satımında düşüşü getirdiğini, azalan yeni ev talebinin yerine, tadilat ve yenileme pazarının büyüdüğünü belirtti.

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