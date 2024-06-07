Milyonlarca aday ter dökecek! YKS'de ilk oturum TYT bugün yapılacak | İşte uyulması gereken kurallar
Üniversiteye girme hayaliyle aylar hatta yıllardır hazırlanan adaylar için sınav günü geldi çattı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirilecek. Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı sınavda işte uyulması gereken kurallar...
Aylar hatta yıllardır üniversite hayaliyle YKS'ye hazırlanan adaylar için sınav günü geldi çattı.
Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, 8-9 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak.
YKS'nin bugün saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak. Sınav, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılacak. TYT oturumunda 438 bin 684 kişi görev yapacak.
TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.
9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek.
AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. AYT'de 282 bin 812 kişi görev yapacak.
Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 12 bin 848 engelli aday girecek. AYT'ye 8 bin 334, YDT'ye ise 1032 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için YKS'de üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.
2024-YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında.
GENÇ MİLLİLER ZAGREB'DE SINAV İÇİN TER DÖKECEK
Öte yandan ÖSYM, 18 Yaş Altı Futbol Dostluk Turnuvası için Zagreb'de bulunan genç millilerin sınava girebilmeleri için bu ülkede de sınav yapma kararı aldı.
Bu kapsamda kadroda yer alan 23 futbolcudan, Galatasaray'dan Efe Akman, Halim Ayaz Yükseloğlu, Recep Yalın Dilek ve Eren Paşahan, Fenerbahçe'den Mustafa Emir Akyıldız ve Emirhan Arkutcu, Beşiktaş'tan Emir Yaşar, Bitexen Antalyasporlu Kağan Arıcan, Altınordu'dan Ege Arslan ile EMS Yapı Sivasspor'dan Muhammed Sinan Kaya, Zagreb'de kendileri için hazırlanan özel salonda sınava girecek.
ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ 2024
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) - 08.06.2024
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) - 09.06.2024
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) - 09.06.2024
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla
(şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır." denildi.
YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?
Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlandığından adayların, yanlarında getirdikleri kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle sınava girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
İŞTE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.
Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekiyor.
T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri bugün 07.00-17.00 ve pazar 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacak.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HAFTA SONU DA AÇIK
ÖSYM tarafından bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak adaylar için nüfus müdürlükleri saat 07.00'den itibaren açık olacak. Adayların nüfus cüzdanlarıyla ilgili işlemler randevusuz gerçekleştirilecek. YKS'ye girecek adayların, yanlarında sınava giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını mutlaka bulundurması gerekiyor.
YKS'de 1 milyon 97 bin 82 kişi görev alacak. TYT oturumunda 438 bin 684 görevli, AYT'de 282 bin 812 görevli ve son oturum olan YDT'de ise 36 bin 46 görevli yer alacak. Üç oturumda sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacak.
TYT 'ye toplam 12 bin 848, AYT' ye 8 bin 334, YDT' ye ise bin 32 engelli aday katılacak. TYT oturumunda bin 911 okuyucu işaretleyici, AYT'de bin 140 okuyucu-işaretleyici, YDT'de ise 76 okuyucu-işaretleyici görev alacak.
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