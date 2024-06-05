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Kadınların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İHA
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Düzce'de akşam saatlerinde komşusu ile kavga ederek silahla öldüren Seçil B. adliyeye çıkartıldı.

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