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Gaziantep'te dehşet! Çuvalla çöp konteynerine atılmış kadın cesedi bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Gaziantep’te dehşet! Çuvalla çöp konteynerine atılmış kadın cesedi bulundu

Gaziantep'te çuvala konulup çöp konteynerine atılmış bir kadın cesedi bulundu. Olay sonrası çevredeki bir evde inceleme başlatıldı. Olay sonrası kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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