Bursa'da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bursa'da Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Öğle saatlerinde başlayan yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve 6 helikopter 4 uçak ile havadan müdahale ediliyor. Yangın saat 13.30 sıralarında Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi ile Göktepe Mahallesi arasındaki çam ormanlarında çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına karadan 38 araçla, havadan da Orman Genel Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 6 helikopter 4 uçak ile müdahale edilirken, Balıkesir Edremit'te konuşlu bulunan 2 AT 805 tipi yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
6 HELİKOPTER, 4 UÇAKLA MÜDAHALE
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangına müdahale 6 helikopter ve 4 uçakla sürüyor. DHA muhabirine telefonda açıklamada bulunan Orhaneli Kaymakamı Muhammet Furkan Tuna, dik ve engebeli arazinin söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini, ekiplerin arazöz ve iş makineleri ile yolu açarak ilerlediğini kaydetti. Göktepe Mahallesi Muhtarı Fatih Yılmaz ise yangının Topuk Mahallesi'ndeki krom madenlerinin bulunduğu bölgenin üst kısmında başladığını söyledi. Yangının hızla büyüdüğünü ve geniş bir alana yayıldığını belirten Yılmaz, "Çok hızlı müdahale var ancak rüzgarın da etkisiyle alevler yayılıyor" dedi.
2000 YILINDA 20 EV YANMIŞTI
Aynı bölgede 2000 yılının Nisan ayında çıkan ve 1000 hektarlık alanda etkili olan yangında alevler yerleşim yerine sıçramış, Göktepe Mahallesi'nde 20 ev yanarken, 300 küçük ve büyükbaş hayvan da ölmüştü.
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