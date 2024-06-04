Bursa’da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

6 HELİKOPTER, 4 UÇAKLA MÜDAHALE

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangına müdahale 6 helikopter ve 4 uçakla sürüyor. DHA muhabirine telefonda açıklamada bulunan Orhaneli Kaymakamı Muhammet Furkan Tuna, dik ve engebeli arazinin söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini, ekiplerin arazöz ve iş makineleri ile yolu açarak ilerlediğini kaydetti. Göktepe Mahallesi Muhtarı Fatih Yılmaz ise yangının Topuk Mahallesi'ndeki krom madenlerinin bulunduğu bölgenin üst kısmında başladığını söyledi. Yangının hızla büyüdüğünü ve geniş bir alana yayıldığını belirten Yılmaz, "Çok hızlı müdahale var ancak rüzgarın da etkisiyle alevler yayılıyor" dedi.

2000 YILINDA 20 EV YANMIŞTI

Aynı bölgede 2000 yılının Nisan ayında çıkan ve 1000 hektarlık alanda etkili olan yangında alevler yerleşim yerine sıçramış, Göktepe Mahallesi'nde 20 ev yanarken, 300 küçük ve büyükbaş hayvan da ölmüştü.