Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlanıyor
Türkiye Cumhuriyeti’nin 22’nci başbakanı Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, Çiller'in cenazesi Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyeti'nin 22'nci başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, son yolculuğuna uğurlanıyor. Özer Uçuran Çiller'in cenazesi, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.
TAZİYELERİ KABUL EDİYOR
Eski başbakan Tansu Çiller, eşinin tabutu başında başsağlığı dileklerini kabul ediyor.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Özer Uçuran Çiller, geçen cumartesi günü sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?
Özer Uçuran Çiller, 21 Eylül 1937 yılında doğdu. Mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin eski başbakanlarından Tansu Çiller ile evli ve iki çocuk babasıdır. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.
Caddebostan'ın ilk ve 30 yıllık muhtarı ve market sahibi Ramiz Uçuran ile İsmet Uçuran çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı.
Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.
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