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Bursa'da babanın ihmali evladını canından etti! Arabada bırakılan çocuk havasızlıktan öldü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Bursa’da babanın ihmali evladını canından etti! Arabada bırakılan çocuk havasızlıktan öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde müteahhit baba 4 yaşındaki oğlunu araçta bırakarak site inşaatını incelemeye gitti ancak döndüğünde gördüğü manzara ile dehşete düştü. Araçta bırakılan çocuk, nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Acı olayda küçük çocuğun yakınları gözyaşlarına boğulurken cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi. Bugün hava sıcaklığının 36 derece olduğu Bursa'da araç içinde sıcaklığın 50 dereceye çıktı kaydedildi.

Olay Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. Müteahhit Baba Mehmet G.(47), 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı da alıp aracıyla yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Çocuk araçta oturacağını söyleyip şantiye alanına gitmedi.

ARAÇTA HAREKETSİZ BULDU

Bir süre şantiyedeki incelemenin ardından aracın kapısını açan baba, çocuğunu hareketsiz buldu. Baba hareketsiz yatan çocuğu bir türlü uyandıramadı. Çocuk özel araçla özel bir hastanenin acil servisine getirildi.

TALİHSİZ ÇOCUK KURTARILAMADI

Solunumu olmayan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü öğrenen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

UZMANLAR UYARIYOR: CAMLARI KAPALI BIRAKMAYIN

Bursa'da bugün hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıktığı, araç içindeki sıcaklığın ise 50 dereceyi geçtiği kaydedildi. Öte yandan uzmanlar, çocukların otomobil içinde camlar kapalı halde bırakılmaması gerektiğine dikkat çektiler.

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