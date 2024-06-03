Bursa’da babanın ihmali evladını canından etti! Arabada bırakılan çocuk havasızlıktan öldü

TALİHSİZ ÇOCUK KURTARILAMADI

Solunumu olmayan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü öğrenen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.