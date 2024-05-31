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Avrasya Tüneli kullanıcıları ödül programı ZIP’la kazanıyor

Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Avrasya Tüneli kullanıcıları ödül programı ZIP’la kazanıyor

Uyguladığı yenilikçi teknolojiler sayesinde kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam eden Avrasya Tüneli’nin ödül programı ZIP’a üye olan kullanıcılar, tünelden geçiş yaptıkça 2 bin TL’ye varan ödüller kazanıyor.

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