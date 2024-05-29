Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunun vahşice katlediği cinayet davasında karar! O caniye bir daha gün yüzü yok

Müşteki avukatı ise söz alarak, "Sanığa 50 bin yıl da 100 bin yıl da ceza da verseniz müvekkillerinin acısı dinmeyecek. Sanık bir an önce cezalandırılsın" dedi. Son sözü sorulan sanık Hakan Öztürk ise yine, "Bir diyeceğim yoktur" dedi.