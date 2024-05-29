Turkuvaz Medya Grubu lezzetleri ve kültürleri buluşturuyor! Türk Gastronomi Dünyası Gastroshow’da bir araya geliyor...

Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gastroshow, gastronomi dünyasının keşfi ve anlamlandırılması için, yemek kültürü, mutfak sanatları, sürdürülebilir tarım, gıda israfı, yerel gıda hareketi ve daha birçok konuda bilgi sahibi olan uzman isimleri bir araya getiriyor.

Günün ilk açılış paneli "Dünya'da Gastronomi Turizmi ve Türkiye Gücü" konu başlığında ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin moderatörlüğünde gerçekleşecek. Bu panelin konuşmacıları Azerbaycan Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Başkanı Tahir Amiraslanov, Rusya Restoranlar ve Otelciler Federasyonu Başkanı İgor Bukharov ve Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf olacak.

Açılış panelini izleyen Özel oturumun konuşmacılarıysa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ve Şef Somer Sivrioğlu olacak.