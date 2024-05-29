Kadir İnanır'dan sevenlerini üzen haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı! Hayat arkadaşından mesaj var...
Geçtiğimiz aylarda beyninde pıhtı atan Kadir İnanır yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın doktorları önümüzdeki saatlerde ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapacak. İşte detaylar...
Geçtiğimiz aylarda beynine pıhtı atan ve uzun süre hastanede kalan Kadir İnanır, yeniden rahatsızlandı.
75 yaşındaki ünlü oyuncunun, bugün yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle Beykoz'daki evinden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
DOKTORLARI AÇIKLAMA YAPACAK
Tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, doktorların ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.
JÜLİDE KURAL: SABIRLI OLMALIYIZ
Kadir İnanır'ın sevenlerine sabırlı olmalarını belirten 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır'ın sevenlerine saygının gereği olarak." ifadelerini kullandı.
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