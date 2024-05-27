Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geri geliyor | İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, haftanın ilk günlerinden itibaren tüm yurtta sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca MGM, 20 ili sarı kodla uyarırken Ankara Valiliğinden ise bir uyarı geldi. Valilik, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da hava nasıl olacak? Sarı kodla uyarılan 20 il hangileri? Yağışlar etkisini ne kadar sürdürecek? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı.
Buna göre, tüm yurtta sağanak yağış etkisini gösterecek.
Marmara'nın kuzeyi, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kastamonu, Karabük, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara il genelinde 28 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
20 KENTTE SARI ALARM
Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı geldi.
Sarı kodla uyarılan o iller şöyle: Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU...
28 MAYIS SALI
29 MAYIS ÇARŞAMBA
30 MAYIS PERŞEMBE
31 MAYIS CUMA
1 HAZİRAN CUMARTESİ
RÜZGAR: Genellikle kuzey, zamanla Akdeniz ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kastamonu, Karabük, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir) dışına yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 18°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu,yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
VAN 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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