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Halkbank 86. yaşını kutluyor

Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Halkbank 86. yaşını kutluyor

Köklü bankacılık deneyimi ve sağlam finansal altyapısıyla 86’ncı yaşını kutlayan Halkbank; 2,4 trilyon TL’ye ulaşan aktif büyüklüğü ve 2 trilyon TL’yi aşan toplam kredileriyle milli ekonomiye sağladığı güçlü desteği sürdürüyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Halkbank finans grubu olarak yurt içi ve yurt dışı 1.205’e ulaşan hizmet birimimiz, ülkemizin değerlerine yürekten bağlı 27 bini aşkın çalışanımız ile büyük Halkbank ailesi olarak başarılarla dolu 86 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

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