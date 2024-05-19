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Antalya'daki kreş skandalında gelişme: Çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Antalya’daki kreş skandalında gelişme: Çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı

Antalya'nın Finike ilçesinde bir bakımevinde çocuklarının şiddet gördüğü iddiası üzerine bir aile şikayetçi olmuştu. Olayın ardından harekete geçen ekipler, müdürün 2 çocuğa şiddet uyguladığı anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerdeki kreş müdürünün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta jandarmaya başvuran baba S.C.A, aynı mahallede bulunan özel bakımevine giden kızı İ.A'nın, kreş müdürü Ö.Ü. (46) tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan muayene neticesinde İ.A'ya basit tıbbi müdahale ile giderilebilir darp raporu verildi. Finike Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Finike Merkez Karakol Komutanlığının yürüttüğü çalışma sonucunda, doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu arada, kreşin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ö.Ü'nün bir kız ve bir erkek çocuğa şiddet uygulaması yer alıyor.

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