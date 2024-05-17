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Saç Dökülmesine Karşı Yeni Çağ: Mamaaura'dan Eksozom Teknolojisiyle Güçlendirilmiş Çözüm

Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Saç Dökülmesine Karşı Yeni Çağ: Mamaaura’dan Eksozom Teknolojisiyle Güçlendirilmiş Çözüm

Saç dökülmesiyle mücadelede bilimsel ilerlemeler devam ediyor. Almanya'nın öncü dermo kozmetik markası Mamaaura, saç sağlığı alanında devrim niteliğinde bir adım attı. İspanyol biyoteknoloji şirketi Vyrtus tarafından yapılan son çalışmalar, Mamaaura'nın kullanmış olduğu ana patentli aktiflerden Capilia Longa'nın, saç dökülmesini önlemede kritik bir rol oynayan eksozom özelliğine sahip olduğunu ortaya koydu.

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