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İlker Ayrık, Türkiye’nin En Çok Tutulan Noodle’ı ile Bir Araya Geldi

Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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İlker Ayrık, Türkiye’nin En Çok Tutulan Noodle’ı ile Bir Araya Geldi

Türkiye'nin sevilen oyuncularından İlker Ayrık, Indomie Hazır Noodle ile iş birliği yapıyor! Dünyanın en çok tercih edilen 1. hazır noodle üreticisi olan Indomie’nin, Türkiye'nin de en çok tercih edilen hazır noodle markası olduğu biliniyor. Şimdi ise, Indomie'nin lezzetiyle İlker Ayrık'ın enerjisi ve samimiyeti bir araya geliyor.

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