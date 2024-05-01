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Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Araçlar yolda kaldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Araçlar yolda kaldı

Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar oldu ve bazı araçlar yollarda kaldı

Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi.



Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



Yağış, trafikte aksamaya neden oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı.



Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

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