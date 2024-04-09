Bayram Sofraların Vazgeçilmez İkramlığı Ev Baklavası: Kıyır kıyır ev baklavası tarifi tarifinin doğru reçetesi

Yapılışı: Ustalık Gerektiren Adımlar

Şerbetin Hazırlanışı: Şerbet için, toz şeker ve suyu bir tencereye alıp orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Şeker eridikten sonra limon dilimini ve limon suyunu ekleyip 10 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

İç Harcın Hazırlanışı: Dövülmüş ceviz veya fındığı bir kaseye alıp, üzerine toz şeker ve isteğe bağlı tarçını ekleyerek karıştırın.

Yufkaların Hazırlanışı: Her bir yufkayı eritilmiş tereyağı ile yağlayın ve üst üste koyarak aralarına hazırladığınız iç harcı serpin.