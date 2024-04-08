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Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 9 Nisan Salı günü özel sektör tatil mi? Bankalar, noter, resmi daireler çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 9 Nisan Salı günü özel sektör tatil mi? Bankalar, noter, resmi daireler çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala arefe gününe yaklaşıyoruz. Bu özel günle ilgili olarak, "Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?" gibi soruların cevapları merak ediliyor. Peki Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 9 Nisan Salı günü özel sektör tatil mi?

Ramazan ayının bitişine denk gelir. Müslümanlar için önemli bir gün olan Arefe, ibadet ve dualarla geçirilirken, aynı zamanda bayram hazırlıkları da yapılır. Ancak, genel olarak Arefe günü resmi tatil olarak ilan edilmez. İşyerleri ve kamu kurumları, Arefe gününde normal çalışma düzenine devam edebilir veya yarım gün tatil uygulayabilir. İşte detayları...

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

2024 Ramazan Bayramı arefesi 9 Nisan Salı gününe denk geliyor.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Arefe günü, Ramazan Bayramı'nın öncesindeki son gün olarak bilinir ve aynı zamanda Ramazan ayının son günüdür. Bu özel gün, genellikle yarım gün tatil olarak kabul edilir. Resmi kurum ve kamu kuruluşlarında çalışanlar için, genellikle öğleden sonra izin uygulaması yapılır.

AREFE GÜNÜ BANKALAR, NOTER AÇIK MI?

Arefe günü, bayram tatili öncesinde yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar öğlene kadar hizmet verecekler.

Mobil bankacılık üzerinden öğleden sonra yapılan işlemler ise 15 Nisan Pazartesi günü hesaplara aktarılacaktır.

AREFE GÜNÜ NEDİR?

Arefe haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin (Arafat) diğer adıdır. Vakfe, kurban bayramının bir gün öncesi olan zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından bu güne yevmü arefe (arefe günü) veya Türkçede kısaca arefe (arife) denilmiştir. Arefe haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin (Arafat) diğer adıdır. Vakfe, Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından bugüne yevmü arefe (arefe günü) veya Türkçe'de kısaca arefe (arife) denilmiştir.

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