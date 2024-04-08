Arefe Günü Noterler Kapalı Mı Olacak! 9 Nisan Salı Arefe Günü Çalışacak Mı?

Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacak ve 9 gün tatil yapma imkanına sahip olacak. Lakin bu karar ışığında vatandaşlar 9 Nisan Salı günü Noterlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte Arefe günü noterlerin çalışma saatleri…