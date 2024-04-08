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Arefe Günü Noterler Kapalı Mı Olacak! 9 Nisan Salı Arefe Günü Çalışacak Mı?

Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Arefe Günü Noterler Kapalı Mı Olacak! 9 Nisan Salı Arefe Günü Çalışacak Mı?

Ramazan Bayramı’nda tüm kamu kurumları 9 gün tatile giriyor. Vatandaşlar ise noterlerin 9 Nisan Salı Arefe günü açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte Arefe günü noterlerin çalışma saatleri

Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacak ve 9 gün tatil yapma imkanına sahip olacak. Lakin bu karar ışığında vatandaşlar 9 Nisan Salı günü Noterlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte Arefe günü noterlerin çalışma saatleri…

9 NİSAN SALI 2024 NOTERLER AREFE GÜNÜ ÇALIŞACAK MI?

9 Nisan Salı Arefe günü Noterler kapalı olacak. Bayram Tatili süresince yani 9 gün boyunca noterde işlem yapılamayacak. Noterler 15 Nisan 2024 Pazartesi günü yeniden faaliyete başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN SONA ERECEK?

2024 Yılı Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve bayram 3 gün sürecek. İşte bayram günleri;

9 Nisan Salı Ramazan Bayramı Arefesi

10 Nisan Çarşamba Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

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