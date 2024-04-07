Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 8-9-10-11-12-13-14-15 Nisan’da hangi yollar bedava olacak? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, araç sahibi vatandaşlar köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyorlar. Bayram tatilini aileleriyle birlikte geçirmeyi planlayanlar, bazı köprü ve otoyolların ücretsiz olarak kullanılabilir olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Bu konuda yapılacak açıklamalar, vatandaşların bayram tatilindeki seyahat planlarını belirlemede önemli bir rol oynayacak. İşte detayları...