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Ataşehir'de otobüs yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Ataşehir’de otobüs yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberine göre Ataşehir, TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ataşehir, TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde seyir halinde olan yolcu otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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