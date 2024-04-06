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Bursa'da "şaka" nedeniyle kan aktı! Arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

Giriş Tarihi: 06.04.2024
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Bursa’da şaka nedeniyle kan aktı! Arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

Bursa'da otomobille gezintiye çıkan iki arkadaş arasında "şaka" nedeniyle tartışma çıktı. Taraflardan biri diğerini bıçakla ağır yaralarken, kaçan saldırgan ekiplerce yakalandı.

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