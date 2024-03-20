Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili 7 kişi adliyede
Son dakika haberine göre Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle yakalanan 12 kişiden 7'si adliyeye getirildi. Adliyeye gelenler arasında sahaya ilk atlayan H.Ç.'nin de olduğu öğrenildi.
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili yakalanan 12 kişiden 7'si adliyeye çıkarıldı.
Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı.
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