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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili 7 kişi adliyede

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili 7 kişi adliyede

Son dakika haberine göre Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle yakalanan 12 kişiden 7'si adliyeye getirildi. Adliyeye gelenler arasında sahaya ilk atlayan H.Ç.'nin de olduğu öğrenildi.

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili yakalanan 12 kişiden 7'si adliyeye çıkarıldı.

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç'nin'de bulunduğu bu kişiler sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

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