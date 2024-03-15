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Samsun'da Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL'ye patladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Samsun’da Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL’ye patladı

Samsun'da bir doktor, kendisine havlayan golden cinsi köpekten korkup düşerek ayağını kırdı. Doktorun şikayeti üzerine mahkeme, köpeğin sahibini 700 bin TL'ye yakın maddi ve manevi para cezasına çarptırdı.

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