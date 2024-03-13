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HAMİDİ AİLESİNDEN TAZİYE TEŞEKKÜRÜ

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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HAMİDİ AİLESİNDEN TAZİYE TEŞEKKÜRÜ

Hamidi Ailesi yayınladığı taziye mesajında başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere "Belediye Başkanı ve Milletvekili olarak ömrünü Batman’a adamış ve her daim kendini milletin hizmetkarı olarak gören, yediden yetmişe herkese iyiliği, faydası dokunmuş aynı zamanda şefkatli ve merhametli bir aile reisi olan kıymetli aile büyüğümüz, babamız, abimiz, kardeşimiz Muhterem Ataullah Hamidi Beyefendinin vefatı nedeniyle taziyemizde bizi yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan, telefonla veya bizatihi gelmek suretiyle manevi desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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