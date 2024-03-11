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Deniz Feneri İsrail’in ambargolarını delmeye devam ediyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Deniz Feneri İsrail’in ambargolarını delmeye devam ediyor

Deniz Feneri Derneği, İşgalci İsrail’in Gazze’ye saldırılarına ve ambargolarına rağmen Refah Sınır Kapısı'ndan yardımlarını geçirerek, Filistinli kardeşlerimize ulaştırıyor.

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