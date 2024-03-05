Ünlü çiftin 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur Porsche ile 5 kişiyi ezdi! Annesiyle birlikte Mısır’a kaçtı

BİR HAFTA ÖNCE SERGİSİNİ AÇMIŞTI

Yazar Eylem Tok bir hafta önce "O An" adlı sergisi açılışında konuşmuştu. Serginin açılışında bir konuşma yapan Eylem Tok; "Bu sergi sadece sanatı ve estetiği değil, ruhun derinliklerine doğru bir yolculuğu da temsil ediyor.



Her bir eser bir anın, duygunun ve düşüncenin izini sürüyor, izleyiciyi iç dünyasını keşfetmeye çağırıyor" demişti.

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