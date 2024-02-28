Bingöl'de çığ düştü! Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta A Haber'de: 64 yaşında bir vatandaşımız çığ altında
Bingöl'ün Genç ilçesinde 1 kişinin çığ altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili son durumu anlattı.
Yakınları, gece 112 Acil Çağrı Merkezine, Ekrem Canlı'nın Yenisu köyü mevkisinde çığ altında kaldığı ihbarında bulundu.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Vali Ahmet Hamdi Usta, ailesinin dün akşam yaptığı ihbarda, saat 10.47'den itibaren Ekrem Canlı'ya cep telefonundan ulaşamadıklarını belirttiğini söyledi.
İhbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Usta, "Ekrem Canlı'nın aracını park ettikten sonra yürüdüğü noktada çığ görüldü. Bunun ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Vatandaşımızın çığın altında kaldığını değerlendiriyoruz. Gece donma tehlikesi, çığ tehlikesi nedeniyle arama çalışmalarına ara verdik. Sabah saatlerinde ekipler arama çalışmalarına başladı. AFAD'dan 30, jandarmadan 28, SAR Arama Kurtarma Derneğinden 7, İHH'den 8 kişilik ekip ile 25 güvenlik korucusu arama çalışmalarında görev alıyor. Personel sayısı artmaya devam edecek." dedi.
Vali Usta, bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip edeceğini bildirdi.
VALİ USTA A HABER'DE
A Haber canlı yayınında son durumu anlatan Vali Usta, "Bölgede çığ tehlikesi devam ediyor, çalışmalarımız sürüyor." dedi.
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