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Ramazan pidesi ne kadar olacak? 2024 ramazan pidesi fiyatları açıklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2024
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Ramazan pidesi ne kadar olacak? 2024 ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Son dakika haberine göre Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala ramazan pidesi fiyatı belli oldu. İstanbul ve Ankara'da 250 gramlık pidenin 15 TL olacağı açıklandı.

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