Başkan Erdoğan’a keman çalmıştı! Küçük Ecrin hayalini gerçekleştirdi: "Cumhurbaşkanımızı bu sefer ut ile karşılamak istiyorum"







"CUMHURBAŞKANIMIZI BU SEFER UT İLE KARŞILAMAK İSTİYORUM"

Hatta Samanyolu'nu da çalmak istedim. Çaldım ama karıştırdım. O kadar heyecanlıydım ki. Sayın Cumhurbaşkanımız bir de ut çalmamı istedi. Onun isteğini yerine getireceğim. O bir daha Denizli'ye gelirse onu bu sefer ut ile karşılamak istiyorum."