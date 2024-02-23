Berat Kandili ibadetleri | Berat Kandili’nde yapılacak ibadetler neler? Okunması faziletli dua ve zikirler..

OKUNMASI FAZİLETLİ DUALAR NELER?

Rabbimiz Kur'anı-ı Kerim'de "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!" buyurur. (Mü'min Suresi, 60)

Allah Teala'nın bu beyanla davet ettiği duaya müminlerin hususan Berat Kandili gibi mübarek vakitlerde samimi bir kalple teveccüh etmesi gerekir.

"Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin." (Bakara Suresi, 128)

"…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!" (Bakara Suresi, 201)