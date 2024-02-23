Berat Kandili ibadetleri | Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Okunması faziletli dua ve zikirler..
İnsan hayatında bilerek ya da bilmeyerek hatalar yapar. Ancak, kandil geceleri, mübarek vakitler içinde özel bir yere sahiptir. Bu geceler, Allah'tan bağışlanma dilemek için ayrıcalıklı zaman dilimlerinden biridir. Berat Kandili gibi kutsal bir geceyi idrak etmek, tövbe etmek ve Allah'tan yardım dilemek için eşsiz bir fırsattır. Peki Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler?
Berat Kandili, İslam dininde önemli bir yere sahip olan kutsal gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan bu gece, ibadetler ve dualarla geçirilir. Bu mübarek gecede Müslümanlar, bol bol dua eder, ibadetlerini arttırır ve tövbe istiğfar ederler. Kuran-ı Kerim okunması, nafile namazlar kılınması, tesbih ve zikir çekilmesi, hayır işleri yapılması, akraba ziyaretleri gibi ibadetler de bu geceyi değerlendirmenin yolları arasındadır.
BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Tarihimizin derinliklerinden bu yana kutlanılana gelen, hadis-i şeriflerde pek çok kez öneminden ve faziletinden bahsedilen Berat Kandili Kur'an-ı Kerim'in dünya semasına indirildiği mübarek gündür.
Bu günü taat ve ibadet üzere geçirmenin pek çok sevap kazandıracak ve rıza-i ilahiye ulaştıracak bir ehemmiyete sahip olduğu Peygamber Efendimiz'in (SAV) hadis-i şerifleriyle sabittir.
BERAT KANDİLİ'Nİ NASIL İHYA ETMELİYİZ?
Yüce Rabbimizin 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim!' diyerek bizi duaya, salata ve salavata davet ettiği bu günü O'nun razı olacağı ahval üzere geçirmek gerekir.
Nafile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, salavat-ı şerife getirmek, sadaka vermek, Kur'an-ı Kerim'de geçen mensur dualarla dua etmek, Peygamber Efendimiz'in (SAV) öğrettiği zikirleri çekmek, 'Subhanallah' gibi mübarek kelimeleri tespih çekmek bu gece yapılabilecek başlıca ibadetlerdir.
OKUNMASI FAZİLETLİ DUALAR NELER?
Rabbimiz Kur'anı-ı Kerim'de "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!" buyurur. (Mü'min Suresi, 60)
Allah Teala'nın bu beyanla davet ettiği duaya müminlerin hususan Berat Kandili gibi mübarek vakitlerde samimi bir kalple teveccüh etmesi gerekir.
"Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin." (Bakara Suresi, 128)
"…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!" (Bakara Suresi, 201)
Kur'an-ı Kerim Okumak
Berat Kandili gibi mübarek günlerde Kur'an-ı Kerim okumanın sevabı katbekat artar. Mümkünse çevremizdekilerle ve ailemiz ile birlikte hatim yapmak, mümkün değilse Yâsin suresi, Mülk ve Fetih gibi sureleri, Fâtiha ve kısa sureleri, faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan umarak okumak gerekir.
Kur'an-ı Kerim'i okumak kadar, bu ulvi kelamı insanların dinlemesine vesile olmak da oldukça sevaptır.
Tövbe edip, mağfiret dilemeliyiz
Mağfiret ve rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı Berat Kandili; işlediği hatalardan pişman olup, bağışlanma bekleyen biz kullar için tövbe edip mağfiret dilemek için muhteşem bir zaman dilimidir.
"De ki (Ey Habibim! Allah şöyle buyuruyor): Ey (günah işlemekle) haddini aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Doğrusu Allah sizin günahlarınızın hepsini bağışlar. Çünkü o Ğafûr ve Rahîm'dir" (Zümer Suresi, 53. ayet)
Tefsiri: Allah'ın yardımını kazanarak affına ve rahmetine nâil olmanın, böylece ebedî kurtuluşa ermenin temel şartı, Allah'a yönelip teslim olmak yani O'na gerektiği şekilde iman edip hükümlerine boyun eğmektir. Her ne kadar Ehl-i Sünnet âlimleri, 53. âyette belirtilen ilâhî af ve mağfiretin tövbe etme şartına bağlı olmadığını belirtmişlerse de buradaki, "Allah'a yönelme ve O'na teslim olma" buyruğunun anlam olarak tövbeden farkı yoktur. Zira tövbe de sonuç itibariyle kulun günahlarından pişmanlık duyup vazgeçerek Allah'a yönelip teslim olmaya karar vermesi ve bu kararını eyleme dönüştürmesidir.
Kaza namazlarımızı eda etmeli yoksa nafile ibadet ile geceyi ihya etmeliyiz
Rabbimizin 5 vakit olarak kılınmasını farz kıldığı namaz ibadeti İslam'ın temel şartlarındandır. Her türlü ibadetin büyük önem kazandığı bu gecede nâfile namaz kılmak, varsa kazaya kalmış namazlarımızı yerine getirmek oldukça önemlidir.
"Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır." (Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276)
Eyyam-ı Biyd'e denk gelen bu günü oruçlu geçirmeliyiz
Peygamber Efendimiz (SAV) Eyyam-ı Biyd olarak anılan ayın 13, 14 ve 15. gününe denk gelen 3 günde oruç tutmayı tavsiye ederdi. Ömrünün sonuna değin terk etmediği bu ibadet tüm Müslümanlar için büyük önem ifade eder.
Şaban ayının 14. gününü 15. geceye bağlayan gece Eyyam-ı Biyd günlerine denk geldiğinden bu günlerde oruç tutmak, Rabbimizin huzuruna onun rızası için aç kalmış bir vaziyette çıkmak önemlidir.
Sadaka vermek
Sadaka vermek, ihtiyacı olan kimselere el uzatmak dinimiz İslam'da ecri büyük olan ibadetlerden biridir. Toplumda kaynaşmayı ve beraberliği sağlayan bu ibadeti Berat Kandili gibi mübarek günlerde gerçekleştirmek oldukça önemlidir.
"Veren el alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla! Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tokgözlü olursa, Allah onu zengin kılar." (Buhârî, Zekât 18, Nefekât 2; Müslim, Zekât 94-97, 106, 124)
Peygamber Efendimizin (SAV) hadislerde tavsiye ettiği zikirleri çekmeliyiz
"Hasbünallahü Ve Nimel Vekil" gibi Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Peygamber Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerde bizlere öğrettiği zikirleri sık sık söylemek oldukça önemlidir.
"Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir." (Müslim, Zikir, 32 / Tirmizî, Daavât, 128)
"Her kim, lâ ilâhe illâllâh der ve Allah'tan başka tapılan şeyleri reddederse, onun malına ve canına dokunmak haram olur. Hesabı da Allah'a kalmıştır." (Müslim, İman, 37)
Berat Kandili'nde gerçekleştirilmesi gereken ibadetlerden biri de Salavat-ı şerifedir. Peygamberimiz Efendimize (SAV) salavat getirme hususunda Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, "Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun." (Ahzab suresi, 56) buyurur.
Tefsiri: "Bu ibadet, kendini Allah'a vermenin, O'nun huzuruna sunmanın en güzel aracıdır, en uygun şeklidir. Müminlerin Hz. Peygamber'e (SAV) salâtı, ona dua etmeleri, onu övgü ve hayırla anmalarıdır. Kendisine, "Selâmın nasıl verileceğini bildik, sana salât nasıl olacak?" diye sorulduğunda, Resûlullah (SAV) namazların oturuşlarında okuduğumuz "salavât-ı şerife"yi öğretmiş, "Bana böyle salât edersiniz" demiştir (Buhârî, "Tefsîr", 33/10).
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