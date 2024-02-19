Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Şubat ayı içerisinde 46 bin konutu depremzedelere teslim ediyoruz"

"ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE 46 BİN KONUTU DEPREMZEDELERE TESLİM EDİYORUZ"

Işıkhan, "Şubat ayı içerisinde 46 bin konutu depremzedelere teslim ediyoruz. Elazığ'ımızda da 2 gün evvel 2 bin 555 vatandaşımıza, güvenli ve sağlam konutlarını teslim ettik. Bu vesileyle evini teslim alan vatandaşlarımıza evleri, yeni yuvaları hayırlı uğurlu olsun inşallah. Nasıl liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'Yaptık, bitti.' düşüncesiyle değil, 'Milletimiz için her zaman daha iyisini yapmalıyız.' anlayışıyla hareket ediyorsa, bizler de onun yol arkadaşları olarak aynı düsturu kendimize şiar ediniyoruz." dedi.

Sürekli temas halinde oldukları ve fikir alışverişinde bulundukları iş dünyasının değerli fertlerinin de Cumhurbaşkanı'na ve hükümete olan güvenini bildiklerini dile getiren Işıkhan, bu güveni boşa çıkarmamak için çalışmalara titizlikle devam ettiklerini ifade etti.

"Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de iş birliğimizi güçlü bir şekilde sürdürerek 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte, üretimin ve kalkınmanın yüzyılı yapacağız. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hükümet olarak iş dünyasıyla tam uyumlu şekilde hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz." diyen Işıkhan, bu işbirliğine sunacağı katkıyla güç verecek bir başka paydaşın ise yerel yönetimler olduğunu bildirdi.

Işıkhan, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerin önemine işaret ederek, "Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanı'nın katılımlarıyla "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" ana başlığı altında seçim beyannamesini açıkladıklarını belirtti.

AK Parti'nin belediyecilikte rüştünü ispatlayarak, milletin teveccühünü kazanmış bir liderin öncülüğünde 20 yıldır ülkede belediyecilik destanı yazdığını ifade eden Işıkhan, ülkede temel belediyecilik hizmetlerinden dahi mahrum kalmış şehirlerde bu boşluğun, samimiyet ve gayretle çalışan AK Partili belediye başkanları tarafından doldurulduğunu kaydetti.

Işıkhan, AK Parti ve Cumhur İttifakı kadrolarının bugün de ülkenin her bir noktasında gerçek belediyeciliği yaşatmak için hazır ve kararlı olduğuna dikkati çekerek, Elazığ'ın bu noktada 2004 yılından bu yana AK Parti'ye destek verdiğini ve gerçek belediyecilikten ne denli memnun olduğunu her seçimde gösterdiğini söyledi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın 2019'da olduğu gibi bu seçimden de büyük bir teveccühle, alnının akıyla çıkacağına inandığını belirten Işıkhan, "AK Parti olarak hedefimiz, tüm büyükşehirlerimizde ve illerimizde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak vatandaşlarımızın teveccühünü kazanmaktır." ifadesini kullandı.