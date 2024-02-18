Valilikten İstanbul Havalimanı açıklaması!
Valiliği, sosyal medyada, "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yolcu ve yakınları tarafından 'Refakatli Tekerli Sandalye' hizmeti talep edilmediği belirtilirken, "İstanbul Havalimanı'nda gerekli talep, uçak ekibi tarafından yapılmıştır. Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşımıza uçaktan inişinden, Havalimanı çıkış noktasına kadar talep edilen hizmet verilmiştir" denilerek, videonun art niyetli olarak çekildiği vurgulandı.
Sosyal medyada yer alan ve büyük tepki çeken "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki video ile ilgili açıklama yaptı.
Videonun art niyetli olarak çekildiğinin belirtildiği açıklamada, "17 Ocak 2024 günü saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklinde iddialarla paylaşılan olaya ilişkin: 17.01.2024 TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanına gelen 1944 doğumlu S.Ç. 'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir: 14.26 Uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 Tekerli sandalye ile alınır, 14.51 Bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 Bagaj alım salonundan çıkar 15.42 Bagaj alım salonu önünde video çekilir" denildi.
YOLCU YADA AİLEDEN REFAKATLI TEKERLEKLİ SANDALYE TALEBİ OLMAMIŞ
S.Ç. isimli yolcunun Van'dan İstanbul'a geldiğinin belirtildiği açıklamada, "Vatandaşımızın ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı, Van'dan hareket ederken anlaşılmış ve İstanbul Havalimanı'nda gerekli talep, uçak ekibi tarafından yapılmıştır. Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşımıza uçaktan inişinden, Havalimanı çıkış noktasına kadar talep edilen hizmet verilmiştir. Yaşlı vatandaşımızla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmanın öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır" denildi.
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