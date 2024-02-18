Valilikten İstanbul Havalimanı açıklaması!

YOLCU YADA AİLEDEN REFAKATLI TEKERLEKLİ SANDALYE TALEBİ OLMAMIŞ

S.Ç. isimli yolcunun Van'dan İstanbul'a geldiğinin belirtildiği açıklamada, "Vatandaşımızın ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı, Van'dan hareket ederken anlaşılmış ve İstanbul Havalimanı'nda gerekli talep, uçak ekibi tarafından yapılmıştır. Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşımıza uçaktan inişinden, Havalimanı çıkış noktasına kadar talep edilen hizmet verilmiştir. Yaşlı vatandaşımızla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmanın öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır" denildi.