Berat Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? 2024 Diyanet dini günler
Berat Gecesi, İslam dininin kutsal günlerinden biri olarak kabul edilir ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan bu gece, "temize çıkma ve temiz olma" anlamına gelir. Müslümanlar, bu özel geceyi dualarla, ibadetlerle ve tövbelerle değerlendirirler. Berat Gecesi, insanların geçmişteki hatalarını telafi etme, günahlarından arınma ve gelecek için daha iyi bir hayat için dua etme fırsatı olarak görülür.
Müslümanlar için önemli bir manevi atmosferi beraberinde getiren Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecede kutlanır. Berat kelimesi Arapça kökenli olup, "temize çıkma ve temiz olma" anlamını taşır. Hz. Peygamber'in ifade ettiği gibi, bu gecede Allah'ın rahmeti genişler ve duaların kabul edilmesi için büyük bir fırsat doğar. Peki Berat Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
BERAT KANDİLİ 2024 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Berat Gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilir. Buna göre 2024 yılında Berat Kandili 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek.
BUGÜN ŞABAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?
18 Şubat Cumartesi günü Şaban ayının 8. günüdür.
BERAT GECESİ ÖNEMİ NEDİR?
Berat kandili tüm İslam alemi için oldukça büyük öneme sahiptir. Bu kutsal gecede tüm tövbe eden kulların günahları affedilir ve kulların temize çıkması sağlanır. Bu önemli günde İslam alemi ibadetler ve tövbeler ederek, Allah'a yaklaşır ve kulluk görevlerini yerine getirirler.
Berat kelimesi; kurtuluşa ermek, temize çıkmak ve suçlu olmamak manalarına gelir. Müslümanlar bu önemli gecede günahlarından arınır ve temize çıkarlar. Ancak kulların Allah'a dua etmeleri, tövbelerde bulunmaları gerekir. Berat gecesinde ibadet eden ve Allah'tan bağışlanma isteyen tüm kullar kurtuluşa erer.
BERAT KANDİLİ'NDE NE OLDU?
Berat gecesinde Kuran-ı Kerim, Levhi Mahfuzdan dünyaya toplu olarak indirilmiştir. Bu olaya 'İnzal' adı verilir. Berat Kandili gecesinde Kuran-ı Kerim'in bütünlüğü, değiştirilemeyeceği ve kıyamete kadar muhafaza edileceği tüm İslam alemine aktarılmıştır. Kuran'ın bütün olarak indirildiği bu önemli geceyi kulların Kuran okuyarak geçirmeleri, kulların günahlarının affedilmesine ve Allah'a daha iyi yakınlaşmalarına vesile olacaktır.
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