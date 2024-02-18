Berat Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? 2024 Diyanet dini günler

Berat kandili tüm İslam alemi için oldukça büyük öneme sahiptir. Bu kutsal gecede tüm tövbe eden kulların günahları affedilir ve kulların temize çıkması sağlanır. Bu önemli günde İslam alemi ibadetler ve tövbeler ederek, Allah'a yaklaşır ve kulluk görevlerini yerine getirirler.

Berat kelimesi; kurtuluşa ermek, temize çıkmak ve suçlu olmamak manalarına gelir. Müslümanlar bu önemli gecede günahlarından arınır ve temize çıkarlar. Ancak kulların Allah'a dua etmeleri, tövbelerde bulunmaları gerekir. Berat gecesinde ibadet eden ve Allah'tan bağışlanma isteyen tüm kullar kurtuluşa erer.