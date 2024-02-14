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Kiler Holding'den Bitlis'te dev yatırım!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2024
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Kiler Holding’den Bitlis’te dev yatırım!

Grup şirketlerinden Kiler Tekstil Enerji ve Yatırım A.Ş., Bitlis’de 200.000 m2 arazi üzerinde kurulan “Open-End ve Ring-İplik Üretim Tesisi” inşaatın %95 tamamlandığını, makina sevkiyatlarının ise devam etmekte olup makina montaj süreçleri başladığını duyurdu

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