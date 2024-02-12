14 Şubat Sevgililer Günü nedir? 14 Şubat nasıl ortaya çıktı? İşte Sevgililer Günü ile ilgili gerçekler...
Dünyanın dört bir yanında, 14 Şubat Sevgililer Günü büyük bir konuşma konusu haline gelmiştir. Bu özel günde, imkanı olan tüm çiftler birbirlerine hediyeler alır ve romantik sürprizler yaparlar. Ancak 14 Şubat'ın nasıl ortaya çıktığı merak konusu olmuştur ve birçok kullanıcı internet üzerinden bu konu hakkında araştırmalar yapmaktadır.
Dünyanın dört bir yanında, 14 Şubat Sevgililer Günü her yıl büyük bir heyecanla kutlanırken, bu günün kökeni de merak konusu oluyor. 14 Şubat'ın Sevgililer Günü olarak kutlanmasının kökeni, tarih boyunca farklı kültürlerde ve toplumlarda çeşitli efsanelerle ilişkilendirilmiştir. Ancak günümüzdeki yaygın kutlama biçimi genellikle Orta Çağ'da Avrupa'da başlayan bir geleneğe dayanır. Peki 14 Şubat Sevgililer Günü nedir? 14 Şubat nasıl ortaya çıktı?
AZİZ VALENTİN'İN ÖLÜMÜ
Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak tanınan Aziz Valentin'in M. S. 270 tarihinde öldüğü sanılıyor. Aziz Valentin'in kimliğiyle ilgili resmi kaynaklardaki ilk açıklamalar M. S. 496'da ölen Papa Gelasius'a ait.
Papa Gelasius, O'nun "hayatını Tanrı'ya adamış bir şehit olarak dünyadan ayrıldığını" söyler. 1400'lü yıllara ait kayıtlar Aziz Valentin'in Roma'da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius'un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder.
Aynı tarihlere ait diğer bir vesika ise Valentin'in Terni Piskoposu olduğu ve yine 2. Claudius tarafından Roma yakınlarında öldürüldüğünü bildirir.
Bu tarihi kıssalardaki benzerlikler, her iki Valentin'in de aynı kişi olduğuna dair kanaatleri güçlendirir. Her ne kadar kimliğiyle ilgili belirsizlik devam etse de Katolik Kilisesi 1969'da düzenlediğin saygı ayiniyle Valentin'in adını resmi olarak "Azizler" listesinde tutmaya devam etti.
SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Sanılanın aksine 14 Şubat'ın Aziz Valentin'in doğum ya da ölüm tarihiyle bir ilişkisi yok.
14. yüzyılda yaşamış İngiliz şair Chaucer, 14 Şubat tarihiyle romantizm / aşk arasında ilişki kuran ilk isim olarak dikkat çekiyor. Chaucer'e göre kuşların eşlerini seçtikleri tarihin 14 Şubat olduğuna inanılır.
18. yüzyıl İngiliz geleneklerine baktığımızda 14 Şubat ile ilgili ikinci bir tarihi referans karşımıza çıkıyor: İngilizlerin bu tarihte eski bir Roma festivali olan ve Tanrıça Juno Februata'nın onurlandırılması için düzenlenen etkiniklere benzer kutlamalar tertip ettikleri görülüyor.
İmparatorun yasağına rağmen Hristiyan çiftlerin evlendirilmesine yardımcı olduğuna dair hakkında efsaneler anlatılan Aziz Valentin'in anısı, geleneksel olarak romantizmle en çok örtüşen 14 Şubat'ta hayat bulur ve daha çok İngiliz geleneklerinde Aziz Valentin Günü olarak ortaya çıkar.
Elbette bu aziz ve tarih arasındaki ilişkiyi tam olarak tespit etmek mümkün değil. Yani bir "Hristiyan geleneği" diye eleştirilen Sevgililer Günü'nün aslında Hristiyan kökleri de son derece şüpheli.
Ancak Sevgililer Günü'nün modern çağdaki izlerini takip ettiğimizde karşımıza tarihi ve dini referanslardan çok ekonomik veriler çıkıyor. ilk kez 19. yüzyılda İngiltere'de ticari bir hüviyete bürünmeye başlayan Aziz Valentin Günü, toplu iletişim araçlarının gelişim hızıyla paralel bir şekilde "global kültür" arasındaki yerini aldı.
Günümüzde pazarlama ve tüketim enstrümanlarının tümünü bünyesinde barındıran 14 Şubat, popüler kültür araçlarıyla kamuoyuna sunulduğu için tarihi arka planı da önemini yitirdi zamanla.
Resmi verilere göre ABD'li tüketiciler Sevgililer Günü'nde hediye ve kutlama yemeği gibi etkinlikler için kişi başı 147 Dolar harcıyor.
14 Şubat'ın ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında bu tarihle ilgili "ihtiyaç dışı tüketimi teşvik eden Kapitalizmin oyunu" eleştirisi, Hristiyanlıkla ilgili olandan daha gerçekçi duruyor.
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