Cuma namaz saati 09 Şubat 2024 | İstanbul, Ankara, Bursa, Konya il il namaz vakitleri... Diyanet ezan saat kaçta okunuyor?
Cuma gününün yaklaşmasıyla birlikte, Müslümanlar ibadetlerini yerine getirmek adına "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunu sormaya başladı. 09 Şubat tarihinde eda edilecek cuma namazının saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenerek il il cuma namazı vakitleri olarak yayımlandı.
Bir cuma namazı için yeniden bekleyiş başladı. Öğle saatlerinde kılınan cuma namazı, İslam'ın beş temel ibadeti arasında yer alan farz namazlar arasında özel bir konuma sahiptir. Cuma namazını kaçırmak istemeyen Müslümanlar, bulundukları ilde cuma ezanının saat kaçta okunacağını öğrenmek amacıyla araştırmalara başladı. Peki Cuma namazı bugün saat kaçta okunacak?
İL İL CUMA VAKİTLERİ 09 ŞUBAT 2024
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 09 Şubat 2024 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;
İSTANBUL:13:23
ANKARA:13:08
İZMİR:13:31
BURSA:13:23
KONYA:13:09
İL İL NAMAZ SAATLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cuma Hutbesi tam metin | 9 Şubat 2024 bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir?
- Cristiano Ronaldo'nun servetine bakın! 168 Ferrari, 1 ülke, 50 ada... O paraya aldıklarına inanamayacaksınız!
- Kelle paça yanında sönük kalıyor! Kat kat daha yararlı çorbayı doktorlar açığa çıkardı!
- Diyanet 2024 fitre bedelini açıkladı! Fıtır sadakası ne kadar oldu?
- Adenovirüs nedir, belirtileri neler? Adenovirüs enfeksiyonu bulaşıcı mı, nasıl bulaşır, tedavisi neler?
- Turabi elendi mi, gitti mi? Survivor Turabi'ye ne oldu, kendi isteğiyle mi ayrıldı? Turabi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- MEB 2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024 | 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte?
- Listeye bak hesabını yap! Emekliliğinizi 1 değil 2 değil tam 6 yıl öne çekecek! 1999 ve 2008 sonrası 47-50 yaşa tablo güncellendi
- Emekliye 5.000+5.000+15.000 TL ödeme cepleri taşıracak! Tarih netleşti! 10.000 TL gövde maaş alan SSK, Bağkur'luya en az...
- Depremzedelere kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı, son gün ne zaman? 2024 AFAD Afetzede kira yardımı ne kadar, kaç TL?
- Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi
- Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGPT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”