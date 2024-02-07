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Yasin Kalafatoğlu 17 Ağustos 1978 Rize Güneysu'da doğdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2024
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Yasin Kalafatoğlu 17 Ağustos 1978 Rize Güneysu’da doğdu

2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü’nden mezun olan Yasin Kalafatoğlu, kariyerine ENKA’da başladı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri CALIFORNIA UNIVERSITY FULERTON’da MBA yaparak eğitimini sürdürdü. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, 2005 yılına kadar Grant Thornton’un Bağımsız Denetim şirketinde uzman personel olarak çalıştı.

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