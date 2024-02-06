Hayat Holding’den depremzedeler için ’Hayat iyi yaşam merkezi’

"HAYATA İYİ BAKIYORUZ"

"Hayata İyi Bakarız" yaklaşımıyla dünyada milyonlarca insanın hayatına dokunan ve toplumun iyi olma haline katkı sağlamayı amaç edinen Hayat Holding; tüm faaliyetlerini insana, topluma ve çevreye saygı çerçevesinde yürütüyor, dünyanın ortak bir yaşam alanı olduğu bilinciyle faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Hayat Holding sürdürülebilirlik kavramını sadece bir iş modeli olarak değil, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak faaliyetlerine ve iş yapış kültürüne yansıtıyor.

Bu doğrultuda Hayat Holding, 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketinin hemen ardından bölgeye 120 adet yardım tırı gönderdi. Ayni ve nakdi desteklerinin yanı sıra şimdi de Malatya'daki depremzede vatandaşların orta ve uzun vadede iyileşmelerine destek olmak amacıyla Hacettepe Üniversitesi iş birliği, AFAD koordinasyonu ve Malatya Valiliği desteği ile Hayat İyi Yaşam Merkezi projesini hayata geçiriyor.