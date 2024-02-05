Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur, tek gün mü? Nafile oruca nasıl niyet edilir, fazileti nedir? 2024 Miraç Kandili tarihi
Üç ayların içinde özel bir yere sahip olan Miraç Kandili, Müslümanlar için manevi bir öneme sahiptir. Bu mübarek gün, peygamberimiz Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği geceyi simgeler. Müminler, Miraç Kandili'nde bu özel geceyi ibadetle geçirerek tövbe ve istiğfar etmeye yönelirler. Peki Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur, tek gün mü?
Miraç Kandili'nde oruç tutmak, Müslümanlar için manevi bir temizlik ve ibadet pratiği olarak öne çıkar. Miraç Kandili'nde tutulan oruçlar, bu özel gecenin getirdiği bereketi ve rahmeti daha derinden hissetme niyetiyle tutulur. Müminler, bu kutsal günlerde dualarını artırır, ibadetlerini eksiksiz yerine getirir. Miraç Kandili, Müslümanlar için bir fırsat olarak görülür; zira bu mübarek gün, tövbe kapılarının açıldığı, duaların kabul edildiği bir zaman dilimi olarak bilinir. Peki Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? Nafile oruca nasıl niyet edilir, fazileti nedir?
MİRAÇ GECESİ ORUÇ TUTMAK
Rabbimizin (CC) bizlere bahşettiği mübarek Miraç Kandili'ni en iyi şekilde ihya etmeyi hepimiz isteriz. Bu sene kandil, 06 Şubat Salı 2024 tarihine denk gelmektedir.
Bu günü oruçlu geçirmek isteyenlerin, perşembeyi cumaya bağlayan gecenin imsak vaktinde oruca niyet etmeleri gerekmektedir.
Miraç Kandiline özel bir oruç yoktur ancak İslam geleneğinde kandil gibi özel ve mübarek sayılan gecelerin gündüzünü oruçlu geçirmek, nafile ibadetlerde bulunmak, o gecenin bir parçası haline gelmiştir.
Ayrıca Ramazan ayından sonra sevabı en çok nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Miraç gecesi de Recep ayı içerisinde yer alan mübarek bir gece olduğundan o gün oruçlu bir şekilde geçirmek tavsiye edilmiştir.
🌙ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Nafile oruç: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15).
Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.
Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.
Bu kapsamda kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Yani Miraç Kandilinin gündüzünde ve 1 gün öncesi ya da sonrasında da oruç tutulabilir.
ORUCUN FAZİLETLERİ NELERDİR?
Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir.
Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.
Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir.
MİRAÇ NEDİR?
İslam'ın mübarek saydığı gecelerden biri olan "Miraç Kandili", Recep ayının 27. gecesine denk gelir.
Arapça kökenli "uruç" kelimesinden türeyen "miraç" sözcüğü, "yukarı çıkma vasıtası, çıkmak, yükselmek, merdiven" anlamlarına gelmektedir.
MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin (SAV) Mekke'den Medine'ye gerçekleştirdiği hicretten 18 ay önce yaşanır. Miraç Gecesi'nde Peygamberimiz (SAV), Allah Teala'nın (CC) daveti üzerine Cebrail (AS) rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da Cenab-ı Hakk'ın (CC) huzura "Burak" isimli binek ile yükselmesidir.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), semanın birinci katında Hz. Adem (AS) ile, ikinci katında Hz. İsa (AS) ve Hz. Yahya (AS) ile üçüncü katında Hz. Yusuf (AS) ile dördüncü katında Hz. İdris (AS), beşinci katında Hz. Harun (AS) ile altıncı katında Hz. Musa (AS) ile yedinci katında ise Hz. İbrahim (AS) ile görüşmüştür.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (SAV), gökteki yedinci kattan sonra Sidret'ül Münteha'ya çıkmıştır. Cebrail'in (AS) Sidretü'l-Münteha'dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş; zaman, mekan ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah (CC) ile aracı olmadan görüşmüştür.
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- Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur, tek gün mü? Nafile oruca nasıl niyet edilir, fazileti nedir? 2024 Miraç Kandili tarihi
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