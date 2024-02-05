Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur, tek gün mü? Nafile oruca nasıl niyet edilir, fazileti nedir? 2024 Miraç Kandili tarihi

Bu günü oruçlu geçirmek isteyenlerin, perşembeyi cumaya bağlayan gecenin imsak vaktinde oruca niyet etmeleri gerekmektedir.

Miraç Kandiline özel bir oruç yoktur ancak İslam geleneğinde kandil gibi özel ve mübarek sayılan gecelerin gündüzünü oruçlu geçirmek, nafile ibadetlerde bulunmak, o gecenin bir parçası haline gelmiştir.

Ayrıca Ramazan ayından sonra sevabı en çok nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Miraç gecesi de Recep ayı içerisinde yer alan mübarek bir gece olduğundan o gün oruçlu bir şekilde geçirmek tavsiye edilmiştir.