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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, duyurdu! Eller depremde hayatını kaybeden canlarımız için semaya kalkacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2024
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, duyurdu! Eller depremde hayatını kaybeden canlarımız için semaya kalkacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erbaş yaptığı açıklamada, "6 Şubat Salı günü (yarın) saat 04:17’den itibaren deprem bölgesindeki tüm camilerimizde ve mezarlıklarda gün boyunca Kur’an-ı Kerim okunup, dualar yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erbaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat Salı günü (yarın) saat 04:17'den itibaren deprem bölgesindeki tüm camilerimizde ve mezarlıklarda gün boyunca Kur'an-ı Kerim okunup, dualar yapılacaktır.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü münasebetiyle 6 Şubat Salı günü (yarın) sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde depremde vefat eden kardeşlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Ayrıca 6 Şubat Salı günü (yarın) saat 04:17'den itibaren deprem bölgesindeki tüm camilerimizde ve mezarlıklarda gün boyunca Kur'an-ı Kerim okunup, dualar yapılacaktır.

Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum.

Yüce Rabbimiz depremlerde vefat eden tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin.

A Haber felaketin yıl dönümünde bölgede

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